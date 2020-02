Finisce in rosso la settimana della Juventus in Borsa. Oggi, venerdì 21 febbraio, il titolo bianconero a Piazza Affari ha chiuso in perdita del 3,14%, in valore di un'azione bianconera è di 1,1 ma a preoccupare, oltre al dato odierno, sono anche le performance in confronto ai mesi passati. Rispetto a 30 giorni fa il titolo bianconero concede il 7,46% che si alza al 19,63% di sei mesi fa e al 14,50% di un anno fa. Se la Juve di Sarri viaggia al primo posto in classifica, il titolo a Piazza Affari perde qualche colpo.