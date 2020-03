Un calo generale, in cui la Juve è entrata a pieno peso. La Borsa bianconera negli ultimi giorni è andata a costantemente in perdita, tanto che il titolo è sceso a 0.87 euro per azione, in ulteriore calo del 2.80% nella mattinata odierna. Il minimo rispetto all'autunno 2018: -20.97% annuo, -13.62% settimanale. Numeri ben lontani dal 1.57 euro per azione dell'aprile scorso, dato migliore nell'ultimo anno. Le cause? Principalmente, a determinare il calo della Borsa c'è l'incertezza relativa all'emergenza Coronavirus, ma anche i risultati hanno un loro peso. E ora?



Come scrivere la Gazzetta, a poco più di un anno dal suo ingresso, il titolo della Juventus si avvia a chiudere la sua permanenza sul Ftse Mib, il principale indice della Borsa italiana. Il Ftse Italia Index Series Technical Committee ha infatti ufficializzato che da lunedì 23 marzo 2020 il titolo della società bianconera non farà più parte del paniere che raccoglie le 40 società italiane con maggiore capitalizzazione. Al suo posto entrerà Banca Mediolanum. Le azioni della Juve sono state retrocesse nel secondario indice Mid Cap.