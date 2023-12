Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, l'ex calciatore della Juve, Marco Borriello, ha rivelato alcuni aneddoti legati al primo scudetto dell'era Conte.'La Juve fu un’altra esperienza stupenda: Conte mi scelse a gennaio per entrate nella rosa e quell’anno vincemmo lo scudetto: dal quell’anno partì la cavalcata della Juve che la portò a vincere per tanti anni. Conte è un uomo molto determinato e coerente; post partita facevamo sempre match analysis riguardando insieme la partita: rivedendosi si migliora tanto. Un aneddoto che ricordo è quello della gara contro il Cesena che venne rinviata e la rigiocammo il 25 Aprile; io ero un po’ in difficoltà in quel momento e i tifosi della Juve non mi volevano, avvertivo che l’ambiente non era a mio favore; quella mattina Conte si avvicinò e mi disse che vedeva il mio impegno in allenamento, di continuare così che il gol sarebbe arrivato ed effettivamente fu così: in quella partita entrai nella ripresa e segnai il gol che sbloccò la partita'.