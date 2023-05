Intervenuto negli studi di DAZN, l'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha commentato la rete realizzata da Vlahovic nella sfida di ieri contro il Lecce.'È stato uno dei gol che ci aveva fatto vedere alla Fiorentina. È un gol molto importante per il finale di stagione della Juve, sia per la zona Champions che in vista della semifinale di Europa League'.