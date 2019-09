L'effetto Cristiano Ronaldo spinge la Juventus verso il centro del mondo. Da quando è arrivato il portoghese, i canali social bianconeri hanno avuto un aumento di 34 milioni di followers, arrivando a 83 milioni totali tra Facebook, Twitter, Instagram e Youtube, come riporta Tuttosport.



SORPASSI - Fenomeno in campo e influencer fuori. Cristiano è il più seguito al mondo su Instagram (182 milioni di followers), bastano tre parole del portoghese per far impazzire i social. Tweet, post, un sorriso su Instagram, un video su Fb: e tutto va in tilt. La Juventus segue la scia, e su Twitter diventa il club italiano più seguito in assoluto (9,3 milioni) superando il Milan grazie all'effetto CR7. Per non parlare di Instagram, dove i bianconeri solo al terzo posto dietro solo a Real Madrid e Barcellona. Superata una pontenza internazionale come il Manchester United: una distanza di 3,5 milioni di followers colmata appena in un anno. IN CINA - Tra i segreti del social boom della Juve c'è anche l'accessibilità a ogni persona al mondo. Su Twitter, infatti, i bianconeri hanno aperto sei account in sei lingue diverse: italiano, inglese, spagnolo, indonesiano, giapponese e arabo. E per non farsi mancare nulla, sono sbarcati anche su Sina Weibo - considerato il Twitter cinese - passando in un anno da 200mila followers a 2,2 milioni.



SPONSOR - Un incremento collegato anche agli sponsor, che aumentano gli introiti visti i risultati fantastici del marchio: l'Adidas a dicembre scorso ha firmato un nuovo contratto da 51 milioni a stagione fino al 2027, il contratto attuale tra Jeep e Juventus è di 16 milioni di euro, ma anche quello verrà presto rinnovato portando 50 milioni a stagione nelle casse bianconere. Effetto social.