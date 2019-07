di Attilio Rapaci

Un occhio al mercato e uno alla Borsa. L'estate della Juventus va avanti su due piani ben delineati ma che spesso finiscono per intreccarsi tra di sé. Ad inizio estate le speculazioni su Pep Guardiola avevano spinto il titolo bianconero a Piazza Affari, tornato su livelli "normali" dopo l'annuncio dell'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Vecchia Signora. "Compra sulla voce e vendi sulla notizia", il vecchio adagio delle trattative in Borsa vale anche per la Juventus che oggi ha fatto un nuovo balzo in avanti, guadagnando tra il 3 ed il 4%.



OFFERTA DAL QATAR - A Piazza Affari, infatti, sta circolando la voce (importante sottolinearlo, non si tratta ad oggi di una notizia) della possibile cessione di un pacchetto di minoranza del club bianconero ad un fondo del Qatar. Il debito della Juve, infatti, è salito sopra il livello di guardia: oltre i 500 milioni di euro. Per questo in ambienti economici si parla di un possibile affondo di un gruppo qatariota che potrebbe acquistare solo una parte di azioni della Juventus in modo da rimpolpare le finanze del club. Solo speculazioni, almeno per il momento. Tanto basta però per far schizzare il titolo della Juve in Borsa.