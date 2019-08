Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer della Juventus, ovvero responsabile dell'area ricavi del club, ha parlato ai microfoni della BBC del delicato problema degli orari per le partite di Serie A, che i bianconeri hanno chiesto più adatti per il pubblico asiatico, sempre più vicino alla Vecchia Signora. Queste le sue parole, riportate da Calcio e Finanza: "Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra pubblico nazionale e globale. Non si tratta solo degli orari di trasmissione, ma riguarda anche la distribuzione dei diritti e chi manda in onda le partite. In questo senso, la differenza tra Premier League e Serie A è enorme. Questa è una storia che va indietro nel tempo ed è uno dei motivi più frequenti di scontri con la Lega".