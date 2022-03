Come racconta il Corriere dello Sport in edicola, tra le priorità della Juventus in questo momento c'è Juan Cuadrado: in occasione dell'ultimo rinnovo era stato trovato l'accordo anche per un'opzione di prolungamento di un anno in favore del club alle stesse cifre, con tanto di bonus all'agente (Alessandro Lucci) in caso di permanenza per 400 mila euro.