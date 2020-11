Non ha giocato ma questo non smuove nemmeno di un millimetro il ruolo da leader che Leonardo Bonucci ha all'interno dello spogliatoio dell'Italia. Per lui, molto probabilmente, ci sarà spazio nel corso delle sfide di Nations League mentre Evani, sotto consiglio di Mancini, lo ha lasciato a riposo per l'amichevole contro l'Estonia. Gli Azzurri hanno tirato fuori una prova di carattere e maturità e il centrale di difesa ha festeggiato la vittoria con un post su Instagram: "Grandi!! Sempre bello vincere con questa maglia".