Leonardoè intervenuto ai microfoni di JTV nel pre-partita di. Ecco le sue parole: "Voglio vedere una prestazione come quella di Bologna, con attenzione in fase difensiva e voglia di creare gioco in avanti. Troveremo un Cagliari che vorrà colpire in contropiede, noi dovremo essere pazienti quando avremo la palla tra i piedi. In questo momento stiamo bene. Abbiamo avuto la possibilità di lavorare e riposare dopo Venezia e quello è stato una boccata d'ossigeno importante. Stasera saranno fondamentali i tre punti, per prepararci a un febbraio e a un marzo da Juve".