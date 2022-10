Come riporta calciomercato.com, è difficile pensare chea gennaio ma per giugno le cose potrebbero cambiare. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2024, per cui a fine stagione avrebbe ancora un anno con la Juve. Nonostante ciò, la sensazione è che la società bianconera non sgradirebbe liberarsi di un contratto da 7 milioni di euro, soprattutto se non fosse raggiunto l'obiettivo di qualificarsi per la prossima edizione di Champions League. In questo caso, riporta calciomercato.com, possiamo dire che la situazione di Bonucci sia simile a quella di Allegri, anche lui con il contratto in scadenza nel 2024 ed anche lui in bilico di rimanere a Torino.