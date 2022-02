Più che agli assenti, Allegri pensa ai recuperi. A partire da quello di Leonardo Bonucci, fermatosi alla vigilia del derby. Come racconta Tuttosport, gli esami effettuati ieri dal campione d’Europa lasciano ben sperare per martedì. Sicuramente il numero 19 bianconero verrà convocato, poi toccherà ad Allegri decidere in extremis se puntare su di lui o su Danilo per far coppia con De Ligt in difesa. Ottimismo anche per Luca Pellegrini.