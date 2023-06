Il Corriere dello Sport non ha dubbi: Leonardonon è più considerato centrale nel progetto tecnico della, che di fatto glielo ha già dimostrato nel corso dell'ultima stagione (in cui non è mai stato una prima scelta) e che glielo ha ribadito anche ora, senza nascondere che se arrivassero proposte interessanti nessuno si opporrebbe all'addio. Si tratterebbe, neanche a dirlo, di una svolta epocale, che farebbe cadere l'ultimo pilastro della storicaprotagonista di tanti successi della storia bianconera più recente.- Ma sarebbe anche, per dirla in altri termini, una scelta di sostenibilità, visto che l'obiettivo dichiarato del club è quello di alleggerire il monte ingaggi, in cui uno stipendio come quello del capitano da 6.5 milioni di euro netti all'anno non può più rientrare. A 36 anni compiuti, quindi, Bonucci potrebbe essere gentilmente accompagnato alla porta d'uscita. Con una stagione d'anticipo sulla scadenza naturale di contratto.