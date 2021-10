La Juventus ha avuto appena il tempo di metabolizzare la seconda sconfitta consecutiva in campionato, quella di ieri al Bentegodi contro il Verona, e già c'è da proiettarsi alla Champions League. C'è lo Zenit San Pietroburgo da accogliere all'Allianz Stadium e da battere per mettersi subito nella condizione migliore in ottica passaggio del girone.Uno dei leader che devono trascinare la squadra fuori da queste sabbie mobili.