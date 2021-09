Leonardoha collezionato ieri sera la sua partita numerocon la maglia della Juventus, contando tutte le competizioni. Lo rivela il sito ufficiale della Juventus, che ha "sfornato" le 5 pillole della sfida tra. Una bella serata e un bel traguardo per Leonardo Bonucci, che ha vissuto una notte molto importante e con la fascia da capitano. Così come mister Allegri con la Samp in campionato aveva festeggiato con una vittoria la panchina numero 400 in Serie A, ecco un'ottima presenza 450 con la Juve per il leader della difesa bianconera.