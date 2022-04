Sorrisi e volti distesi alla, dove prosegue la preparazione dellain vista della sfida casalinga contro il. A offrire uno "scorcio" dell' allenamento odierno è Leonardo, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto del "winning team", la squadra vincitrice di una partitella. Nella formazione anche il giovane centrocampista dell'Under 23 Martin Palumbo, spesso aggregato ai "grandi" negli ultimi tempi, ma soprattutto, che dovrebbe rientrare tra i convocati per la gara di domenica dopo il problema alla caviglia che lo ha costretto ai box per diversi giorni. Una buona notizia per Massimiliano, che per i prossimi impegni potrebbe contare su una pedina in più. Ecco il post di Bonucci: