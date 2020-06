Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci svela a La Gazzetta dello Sport il giocatore che avrebbe voluto avere come compagno di squadra: "Ha una faccia da duro, ma è una persona buona. In campo i giocatori che hanno carattere, che sono sempre animati dalla voglia di vincere ti regalano stimoli unici. Ed è quello che cerco, sempre. Stimoli, per migliorare".