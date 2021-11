Leonardo"oltre" Giampiero. Scendendo in campo questa sera contro la Salernitana, il numero 19 supererà la leggenda bianconera per numero di presenze con la maglia della Vecchia Signora, posizionandosi da solo all'nella classifica all time, che considera tutte le competizioni. Al momento, infatti, il difensore dellaè a quota 459, al pari di Boniperti e a poco meno di 20 lunghezze da Dino Zoff (476), che ora diventa dunque il prossimo giocatore da superare. Proseguendo verso la vetta, si incontrano Roberto Bettega (482), Giuseppe Furino (528), Giorgio Chiellini (544), Gaetano Scirea (552), Gianluigi Buffon (685) e l'irraggiungibile Alex Del Piero (705).