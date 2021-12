"​Leonardo Bonucci con la prossima presenza supererà Giampiero Boniperti (entrambi 459 match), portandosi da solo all'8° posto dei giocatori con più presenze nella storia della Juventus in tutte le competizioni. La prossima sarà la presenza numero 330 per lui con la Juventus in Serie A, e raggiungerà così Dino Zoff all’ottavo posto all-time per presenze con i bianconeri nel massimo campionato."Questo il resto della classifica, dalla settima alla prima posizione: ​Dino Zoff (476), Roberto Bettega (482), Giuseppe Furino (528), Giorgio Chiellini (544), Gaetano Scirea (552), Gianluigi Buffon (685) e Alex Del Piero (705).