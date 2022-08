La pesante sconfitta in amichevole contro l'Atletico Madrid deve essere dimenticata quanto prima. Lo sa bene anche Leonardo, che si è espresso sul suo profilo Instagram per dare la carica a tutto il mondo bianconero in vista dell'avvio del campionato e dunque delle partite che contano davvero: "Si è chiusa la parte di precampionato che serviva a preparare la stagione. Da mercoledì si volta pagina e si deve cominciare a fare la", le parole del capitano. Qui di seguito il suo post.