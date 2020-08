Leonardo Bonucci non era nella squadra vincitrice della partitella andata in scena questa mattina alla Continassa. Come la sappiamo? Sia guardando le foto pubblicate sui social dal club stesso dove non i difensore non compare nella formazione vincente, sia andando a spulciare il suo profilo Instagram, lui che è un abituale nel postare la foto del winning team. Questa volta non c’è, ma è presente una foto conclusiva di questa prima settimana di lavoro: “Kick it!”, uno scatto che lo ritrae in procinto di calciare il nuovo pallone della Serie A.