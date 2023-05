Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha detto la sua anche su Leonardo. Ecco il suo pensiero sul difensore, finito di nuovo ko nel match contro il Siviglia per un problema fisico: "Fine carriera? Sono decisioni prese singolarmente, dipende uno come si sente. Leo è intelligente, capirà e sceglierà per il suo bene. Il calciatore ha due vite, nasce due volte. L'altro giorno ha raggiunto un traguardo storico: 500 partite alla Juve le fanno in pochi. Sono contento e orgoglioso d'aver lavorato con lui per tanti anni, anche con battibecchi e robe. E' stato straordinario. Queste 500 presenze se l'è meritate. Gli infortuni... Purtroppo ha avuto acciacchi, ma è stato sempre presente. E' un giocatore che quando gli è stato chiesto di giocare, come l'anno scorso, quando non stava bene, si è messo a disposizione. Gli va fatto un plauso. Finale? Speriamo di riaverlo il prima possibile, in gruppo prima della fine della stagione. Vediamo, la prognosi è di 20 giorni".