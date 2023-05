Sì, più passano le settimane più l'impressione è questa in merito al difensore (e capitano) bianconero, che giusto giovedì ha tagliato il prestigioso traguardo dellecon la maglia dellaentrando di diritto in un club "elitario" di cui facevano parte solo cinque leggende come Alessandro Del Piero, Gigi Buffon, Giorgio Chiellini, Gaetano Scirea e Beppe Furino. Una serata, quella coincisa con la prima semifinale dicontro il, che già solo per questo motivo è stata sicuramente indimenticabile per lui, che però è stato costretto anzitempo a dare forfait per un problema fisico, l'ennesimo della sua tormentata stagione.ha spiegato Leo nel post partita, con la diagnosi del giorno successivo che ha poi decretato la presenza di una lesione, per una prognosi di circa venti giorni.Se fosse davvero così (e così dovrebbe essere, almeno stando a quanto dichiarato quest'oggi in conferenza stampa da Massimiliano), Bonucci avrebbe di fatto già concluso la sua stagione, con l'unica possibilità di mettersi a disposizione per l'eventuale finale di Europa League: finora nel suo personale "bottino" annuale(di cui ben poche da titolare), un record negativo in continuità con quelli del 2021 (35) e del 2022 (34)., per quanto il tecnico livornese - che gli ha rivolto parole al miele, pur senza nascondere di aver avuto con lui "battibecchi e robe" - non si sia sbilanciato più di tanto nell'azzardare ipotesi:Mai come adesso, comunque, sono tante le voci che si rincorrono sul suo futuro, tra cui quelle che lo vorrebbero inriunito all'ex compagno e amico Giorgio. Classe 1987, Bonucci ha però(e un ingaggio pesante da oltre 7 milioni di euro netti più bonus), che con tutta probabilità giungerà alla sua naturale conclusione senza interruzioni anticipate; secondo altre indiscrezioni, invece, l'azzurro potrebbe essere già pronto al ritiro, un'ipotesi che al momento sembra però più improbabile. Sicuramente, ad ogni modo, anche lui stesso sta riflettendo sul da farsi, pur con la chiara consapevolezza che: la Juve, innanzitutto, ha una finale di Europa League da conquistare, e il contributo del capitano potrebbe ancora rivelarsi prezioso.