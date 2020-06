Leonardo Bonucci lavora sodo per farsi trovare pronto, leader della difesa insieme al ritrovato Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt. “Working day after day”, lavorare giorno dopo giorno. Così il difensore bianconero ha condiviso con i suoi follower di Instagram una sequenza di foto, prima impegnato in un disimpegno aereo, poi nell’attimo prima dell’esecuzione di un passaggio, infine nel lavoro di skip. Bonucci suda per essere al top, al rientro la sua titolarità è messa in discussione: tra lui, il capitano e l’olandese ex Ajax, purtroppo, ne potranno giocare solo due.