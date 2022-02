Intervenuto ai microfoni di El Pais in attesa della doppia sfida di Champions League tra Juve e Villarreal, Leonardo Bonucci è tornato a parlare anche di Cristiano Ronaldo e del confronto con Dusan Vlahovic. Ecco il pensiero del numero 19 bianconero (che oggi non potrà essere della partita in Spagna causa infortunio): "Con Cristiano ogni partita iniziava sul risultato di 1-0. Dava energia e mentalità al gruppo. Non si possono fare paragoni: Dusan è una prima punta ed è molto giovane. Deve avere il tempo di sbagliare e di crescere".