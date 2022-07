Leonardo, al canale Twitch della Juventus, ha parlato così dei nuovi arrivi e delle nuove sensazioni: "Le sensazioni sono molto positive, c’è entusiasmo ed empatia nel gruppo che si sta creando. I nuovi arrivati hanno portato grande allegria e voglia di far gruppo insieme. Abbiamo alzato il livello e l’intensità anche in allenamento e nelle partitelle. Gli acquisti? Siamo fortunati perché per quanto riguarda i due giocatori più importanti che sono arrivati, Pogba e Di Maria, Paul sa bene cos’è la Juventus e Di Maria è un vincente di suo. C’è grande voglia di tornare a vincere in Italia e di tornare protagonisti in Europa".