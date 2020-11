4









Come sta Bonucci? Meglio. Meglio delle previsioni, almeno. Il centrale bianconero sta pian piano smaltendo il problema alla coscia destra che gli ha precluso la possibilità di raggiungere quota cento presenze con l'Italia: già ieri era a Torino per la riabilitazione, e dai primi riscontri è emerso uno stop più leggero del previsto.



15 GIORNI - Alla fine, Leo resterà fuori per 15 giorni. Salterà pertanto la sfida di Benevento e rientrerà per la sfida - di fatto decisiva per la qualificazione agli ottavi - con la Dinamo Kiev. Inizialmente, si pensava che Bonucci potesse stare fuori per oltre venti giorni, saltando dunque anche la sfida con il Torino per poi rientrare per la gara con il Barcellona, che chiude il girone di Champions. Mezzo sorriso sul volto di Pirlo: gli 'straordinari' di Danilo, De Ligt e Demiral dureranno leggermente meno.