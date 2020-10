Leonardo Bonucci pensa già al prossimo impegno con la Nazionale, prima di rituffarsi a capofitto nella corsa al decimo scudetto con la Juventus. Il difensore bianconero ha postato su Instagram una foto, valigia in mano e “Si torna”. La squadra di Roberto Mancini ha pareggiato ieri sera contro la Polonia per 0-0 allo stadio di Danzica, oggi ha fatto ritorno a Coverciano per preparare l’ultima sfida di questo mini-ciclo di Nations League contro l’Olanda, giovedì 14 ottobre al Gewiss Stadium di Bergamo.