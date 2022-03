Scelte quasi obbligate per Massimiliano Allegri in vista della trasferta di Firenze, per la quale non potrà contare su nove giocatori. Tra i dubbi del tecnico della Juve c'è anche quello che riguarda Leonardo Bonucci, reduce da un problema al polpaccio "accantonato" prima del tempo durante la gara di Champions League, a causa dell'infortunio in corsa di Alex Sandro, e poi dimenticato a Empoli, dove è stato praticamente costretto a giocare tutta la partita per sopperire alle tante assenze. Secondo quanto riportato da Tuttosport, adesso il difensore dovrebbe fermarsi per non rischiare un affaticamento, ma è pronto a mettersi a disposizione della squadra: la scelta definitiva spetterà dunque al tecnico, che potrebbe svelare di più sulle sue condizioni nella conferenza stampa prevista a mezzogiorno.