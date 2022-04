Come sta Leonardo Bonucci? Il difensore bianconero è in una buona condizione e anche quest'oggi si è allenato in gruppo. Leo sta lavorando per essere subito a disposizione per Cagliari-Juve: difficile vederlo - al momento - già da titolare, ma potrebbe mettere nelle gambe minuti preziosi per poi essere abile e arruolabile nelle prossime settimane, quando si andrà su campi complicati e ci si giocherà l'ultimo pezzo di stagione. C'è da avvinghiare il quarto posto e anche Bonucci sarà determinante.