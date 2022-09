Con l'infortunio che sembra ormai alle spalle, nel match di ieri contro laLeonardoaveva un altro buon motivo per desiderare il ritorno in campo. Il difensore della, infatti, ha raggiunto la sua 417esima presenza nel campionato di Serie A, un traguardo che lo ha portato al pari di Alessandroe Sandroal 50° posto nella classifica dei giocatori più presenti in assoluto. Il capitano bianconero, insomma, è sempre più nella storia.