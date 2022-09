Andreaha rescisso il suo contratto con ile nella giornata di ieri sono arrivate le sue dichiarazioni. Leonardocon l'ex Inter ha condiviso una parentesi di carriera con la maglia del. Questo il messaggio del capitano della Juventus:"Siamo stati un binomio perfetto, in pochi mesi abbiamo costruito qualcosa che ci legherà per sempre. Le nostre carriere poi si sono divise ma non se ne sono andati il rispetto, la stima e l’amicizia. Si è chiusa una parentesi della tua vita. Adesso goditi la seconda parte. In bocca al lupo amico mio."