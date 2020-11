Nel corso dell'intervista rilasciata ieri, oltre a parlare dell'infortunio, Leonardo Bonucci ha accennato al fatto che sarebbe sceso in campo per sostenere la candidatura di Calcagno e Grazioli ai vertici dell'Associazione Italiana Calciatori e che si è reso disponibile per entrare nel direttivo dell'Aic. In merito a questo, il difensore è intervenuto oggi all'Ansa: "I giocatori importanti devono metterci la faccia anche per aiutare i più deboli. Io ho detto che ci sono attraverso Gianni Grazioli e Umberto Calcagno. Aspettiamo le elezioni per poi affrontare i problemi che ci troviamo di fronte a causa di questo nemico maledetto".