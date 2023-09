Nella sua lunga intervista a Sport Mediaset Leonardoha rivelato che, nelle intenzioni della, in questa stagione sarebbe stato "scavalcato" nelle gerarchie anche da un giovane della Seconda squadra. Ecco le sue parole: "Dopo quest'incontro non ho più parlato con nessuno fino a fine maggio, dopo l'ultima partita in casa con il Milan, quando incontrando la società mi veniva comunicato che nell'attuale stagione sarei partito dietro Gatti, Bremer, Danilo e un giovane delladiventando la quinta/sesta scelta in difesa e una chioccia per gli altri. Accettai senza volere creare problemi. In fin dei conti, sarebbe stato come la stagione scorsa".