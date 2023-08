Niente, nientee niente Genoa.: è tutto fatto per il trasferimento dell'ormai ex capitano dellanel club tedesco, con cui firmerà un contratto di un anno con un ingaggio da un milione e mezzo di euro, bonus inclusi. Da parte dei bianconeri, invece, una buonuscita da circa 2 milioni di euro. La sua partenza per la Germania è imminente, in programma già per questa sera.Si conclude così, dunque, l'esperienza del difensore classe 1987 alla, che lo aveva messo fuori rosa ormai da settimane dopo averlo avvisato, nei mesi precedenti, della propria intenzione di non puntare su di lui per questa stagione, l'ultima prima della scadenza di contratto. Per lui, come detto, si erano fatti avanti anche i due club romani e ilneopromosso, ma alla fine a spuntarla è stato proprio l'Union Berlino. A un anno dall'Europeo, quindi, la Bundesliga potrebbe essere l'ultima importante tappa della carriera di Bonucci.