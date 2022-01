12









Leonardo Bonucci verso il forfait. Non solo salterà Napoli e Roma, sfide previste per il 6 e il 9 gennaio, ma anche il suo impiego contro l'Inter in Supercoppa Italiana (il 12 giugno) è praticamente da escludere. Il problema alla coscia sinistra, infatti, lo esclude dai prossimi impegni. Nonostante gli esami di ieri, effettuati per quell'indurimento che si portava dietro da diverso tempo, non abbiano segnalato lesioni, infatti, il problema non pare risolvibile in pochi giorni. Dopo Chiellini, fermato per il Covid, anche Bonucci è out. E l'emergenza in difesa, ora, è realtà.