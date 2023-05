Come racconta Gazzetta, il fatto cheraggiunga 500 presenze con la Juve in Europa League è singolare. Fu proprio nei preliminari di questa competizione che l’attuale difensore bianconero debuttò nelle competizioni internazionali. Era il 29 luglio 2010, Shamrock Rovers-Juve 0-2. Quella fu anche la prima gara di Leo con la maglia della Juventus. Da Europa League a Europa League, con in mezzo tante battaglie, 18 trofei in bianconero e due finali di Champions perse.