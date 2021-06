Non solo la conferenza stampa. Leonardo Bonucci ha parlato in un episodio di «Uncover», format pensato dalla moglie Martina nell’ambito di «nèttare». Ecco le sue parole: "Da calciatore soddisfo il mio ego ma la famiglia è quello che ho sempre desiderato, avere tre figli perché tre figli sono il cerchio perfetto. Quando partiranno per vivere la loro vita, non vorrei far mancare il calore di un genitore. Penso al futuro con serenità. So che vorrò fare da grande (l’allenatore, ndr), non so se sarà tra due-tre-quattro-cinque anni".