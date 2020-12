Anche quest’anno i bianconeri non hanno mancato l’appuntamento per gli auguri di Natale (con tanto di interviste ) ai piccoli pazienti del reparto di oncologia dell'Ospedale Regina Margherita e di #CasaUgi @UgiOnlus.

Un modo in più per vivere una magica #XmasReunion! ❤️

In occasione della videochiamata con i bambini del reparto di oncologia dell’Ospedale Regina Margherita, il difensore dellaha spiegato la sensazione di essere allenato da un ex compagno di squadra, ovvero Andrea Pirlo: “Sicuramente fa piacere perché c’è un rapporto che va fuori dal campo, però poi quando si entra in campo c’è sempre il rispetto dei ruoli”.