Il commento di Leonardo Bonucci a Sky Sport nel postpartita di Juventus-Dinamo Kiev: "Abbiamo fatto una buona partita, l'obiettivo era vincere per dare ulteriore stimolo alla classifica e andare a giocare a Barcellona una grande partita, facendo crescere la nostra autostima e la voglia di andare avanti su questa strada credendo in tutto ciò che facciamo. Nell'ultimo quarto d'ora abbiamo fatto fatica a pressare il loro portatore e ci siamo abbassati, ma a parte un'occasione in cui loro hanno creato una potenziale palla gol abbiamo condotto un buon match. Certo, segnare 3 gol al Barça non sarà facile, ma nel percorso di crescita di tanti di noi giocare queste partite fa sì che in futuro l'esperienza sia maggiore."



L'OCCASIONE CONCESSA - "La mia impressione è che dovessimo scalare meglio con il terzino o Ramsey seguire l'inserimento della mezzala, eravamo usciti in pressione e loro ci avevano colto impreparati muovendo velocemente il pallone. Ma è normale, l'obiettivo minimo della prima parte di stagione è passare il girone di Champions e giocarcela contro il Barça, l'abbiamo fatto e dobbiamo andare lì a giocarcela alla grande. Ci vuole sempre un po' di tempo per adattarsi quando c'è da crescere e c'è un'evoluzione nel modo di giocare e un cambiamento nella rosa". RISPETTO ALL'ANNO SCORSO - "Siamo al punto in cui dovevamo essere, non avendo avuto né riposo né precampionato adatto. Dobbiamo continuare a fare ciò che abbiamo fatto, e oltre a questo cercare dentro di noi la voglia, la fame e l'applicazione perché la Juventus non si può permettere di lasciare punti contro Benevento e Crotone. Ma fa parte di un percorso di crescita, abbiamo giocato con diversi giovani alla prima esperienza con questa maglia: non si può chiedere tutto e subito, ma vedo tanta voglia. Il percorso per ora in campionato non rispecchia la nostra forza, ma tutte le grandi squadre stanno facendo un po' fatica. Ma sappiamo di dover migliorare e vincere partite su partite!"