Una stagione così, Leonardonon l'aveva mai vissuta. Ma ora può esserci di nuovo bisogno di lui. Per la sfida con l'Inter, infatti, Maxripensa anche al capitano per la difesa della Juve. Nonostante sia di nuovo out ormai dal 12 marzo, quando aveva alzato bandiera bianca dopo un solo tempo con la Sampdoria. Sarebbe un piccolo passo verso un grande traguardo: le 500 presenze in bianconero, ora il contatore è fermo a quota 497. E Bonucci rivedrà il campo dopo oltre 40 giorni.