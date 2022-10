Come racconta Calciomercato.com, perl'ipotesi Tottenham per gennaio non trova riscontri, così come la volontà di Bonucci di lasciare la Juve e Torino, dopo averlo già fatto una volta per poi pentirsene pochi mesi dopo. Il difensore campione d'Europa, e capitano della Juve, deve però fare i conti con l'età che avanza (a maggio compirà 36 anni) e con la situazione della squadra e del club: se la stagione dovesse concludersi con un fallimento molte teste potrebbero saltare, in tutti gli ambiti.