Leonardo Bonucci al passo d'addio? Il capitano della Juventus potrebbe salutare presto la Juve, tanto presto che potrebbe non partire neanche per la tournée dei bianconeri negli Stati Uniti. Infatti, in attesa di decidere il proprio futuro, se come sembra sarà considerato fuori dal progetto potrà prendersi del tempo per valutare al meglio tutto. Lo scrive il Corriere dello Sport, che ricorda come Bonucci stia riflettendo perché vorrebbe arrivare a giocare l’Europeo 2024 e quindi non accetterà offerte da Arabia o Usa.