Leonardo Bonucci, veterano non solo della Juventus ma anche della Nazionale, è tra i 37 convocati del c.t. Roberto Mancini per le sfide contro Bosnia e Olanda di Nations League. Il difensore bianconero ha condiviso su Instagram la storia in cui lo ha taggato la World Soccer Agency, l'agenzia del suo procuratore Alessandro Lucci: una grafica ovviamente dalle tinte azzurre, con Bonucci in azione palla al piede, l'emoji del braccio che mostra i muscoli e una scritta in inglese, che tradotta significa "Pronti ad andare". Pronti a una nuova stagione, che vedrà le nazionali a fare da preludio alla ripresa dei campionati.