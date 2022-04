Come racconta il Corriere dello Sport, il tempo per Leonardo Bonucci di ritrovare una maglia da titolare, ormai si avvicina. "Gli manca dal 26 febbraio, dalla partita di Empoli, quando strinse i denti in un momento di totale emergenza per la difesa bianconera, proprio come fatto pochi giorni prima nel secondo tempo di Vila-Real", scrive il quotidiano. Sottolineando come Leonardo non fosse ancora pronto. Ma senza Giorgio Chiellini, Daniele Rugani e Alex Sandro c'era per forza bisogno di lui.