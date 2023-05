Non solo Federico Gatti, premiato come MVP del mese di aprile. Anche Leonardoè stato protagonista all'Allianz Stadium nel pre partita di, quando il presidente Gianlucain persona lo ha omaggiato davanti ai tifosi bianconeri per il prestigioso traguardo dellein bianconero, raggiunto giovedì nel match di Europa League contro il Siviglia. Grande emozione per il difensore, che ora fa ufficialmente parte delle "leggende" della Vecchia Signora insieme ad Alessandro Del Piero, Gigi Buffon, Giorgio Chiellini, Gaetano Scirea e Beppe Furino. Guarda il video qui sotto.