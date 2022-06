Giorgio Chiellini ha salutato contro la Lazio il suo Allianz Stadium. Quello che per lui è stato casa, dopo 17 lunghi anni con la maglia della Juventus. L'eredità del capitano passerà a Leonardo Bonucci. L'esperienza è sicuramente dalla sua parte. Anche se la domanda viene spontanea: sarà all'altezza? Una risposta con certezza non si può dare. Certo è che sono due giocatori diversi: per ruolo e stile di gioco.



LE DIFFERENZE - Dalla sua parte Bonucci può contare sugli anni in cui ha potuto apprendere da Giorgio Chiellini. La leadership di Giorgio era fuori discussione, per questi diciassette anni ha sempre trascinato la Juve. Bonucci è un leader forse meno silenzioso e più carismatico. Ha saputo mettersi da parte due settimane fa quando la moglie Martina Maccari ha concluso la sua camminata per raccogliere i fondi per l'ospedale che aveva salvato la vita al piccolo Matteo. BONUCCI - Un regista in difesa. Questo è Leonardo Bonucci. Uomo assist a disposizione di Massimiliano Allegri. Dopo che Giorgio Chiellini e Paulo Dybala lasciano la Juventus ora è tutto nelle mani di Leonardo Bonucci. La domanda a cui dovrà rispondere è: sarà all'altezza di sostituire Giorgio Chiellini? Lo dimostrerà sul campo.