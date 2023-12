Le parole dia Sky Sport:NIENTE ESONERO - "Uno dei miei sogni è allenare la Juve, dovrò meritarmelo, la strada è lunga. Allenare la Juve non è facile, Giorgio dal canto suo ha l'indole per fare il dirigente, credo sia la sua collocazione preferita. Un giorno magari parleremo di questo uno accanto all'altro, vedremo. Vorrei diventare un grande allenatore, possibilmente alla Juventus. Speriamo che poi Chiellini, se dovesse essere lui il dirigente, non mi esoneri...".