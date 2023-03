Resta a Covericano, Leo, anche se oggi non è sceso in campo per un problema fisico. Sì, il capitano bianconero ancora una volta è alle prese con alcune difficoltà, le stesse accusate in bianconero.si trascina infatti un problema al perone che l'ha penalizzato anche nelle ultime partite: una botta subita contro la Sampdoria nel giorno del suo conclamato rientro dal primo minuto. Non capitava da novembre. E si è fermato subito dopo.Mancini non fa a meno di lui facilmente, e infatti anche stavolta il capitano azzurro ha deciso di restare e supportare il gruppo di Coverciano, dove rimarrà nei prossimi giorni e proseguirà le terapie del caso. L'obiettivo è tornare disponibile il prima possibile, sia per Mancini che per Massimiliano Allegri. Lo stesso Allegri l'aveva convocato per San Siro nell'ultimo match, ma non si era reso necessario l'ingresso in campo.