Leonardo Bonucci non è il capitano della Juventus ma è un grande leader, che ama affidare a Instagram i suoi messaggi motivazionali per tutto l'ambiente. Così ha fatto anche oggi, vigilia di Juve-Sampdoria debutto bianconero nella Serie A 2020-2021. Foto in bianco e nero con lo sfondo della stella tracciata sugli spalti dell'Allianz Stadium, e un lungo testo che si conclude così: "Oggi è il giorno prima. Oggi si caricano le armi. Oggi si tira un respiro più forte. Domani si ricomincia. Domani fino alla fine.".